Обережно! "Таміфлю" може бути підробкою
Попереджають європейські експерти
За даними Європейської медичної асоціації, кримінальні угруповання намагаються нині заробити на продажу підроблених ліків проти так званого свинячого грипу.
Такі препарати можуть містити низку речовин – від звичайного цукру до щурячої отрути, твердять експерти.
У застереженні, яке розповсюдила асоціація, йдеться, що ті, хто купує підробки або ж копії ліків проти свинячого грипу, піддають своє життя та життя членів своєї родини великому ризику. Загалом такі препарати розповсюджуються через інтернет, і пропонуються за ціною, нижчою, ніж в аптеках. Спеціалісти асоціації підрахували, що останнім часом засіб проти H5N1 "Таміфлю" за кількістю реклами в інтернеті та розісланих спамів випередив Віагру.
Загалом підробки намагаються купити у тих країнах, уряди яких закупили недостатню кількість препаратів для лікування "свинячого грипу", зауважує Європейська медична асоціація.
Окрім застережень щодо медичних препаратів, спеціалісти також висловили низку зауважень і щодо деяких інших засобів. Так, вони не радять купувати диво-пігулки, що начебто посилюють імунну систему за лічені години, оскільки, скоріш за все, їхня дія не відповідає тому, що обіцяють продавці.
А торгують такими таблетками шахраї, які у такий спосіб намагаються отримати зиск від епідемії. Те ж саме стосується й дорогих дезінфекційних засобів, що нібито вбивають вірус H5N1. Експерти зауважують, що звичайне мило є не менш ефективним.