Обережно! "Таміфлю" може бути підробкою

За даними Європейської медичної асоціації, кримінальні угруповання намагаються нині заробити на продажу підроблених ліків проти так званого свинячого грипу.

Такі препарати можуть містити низку речовин – від звичайного цукру до щурячої отрути, твердять експерти.

У застереженні, яке розповсюдила асоціація, йдеться, що ті, хто купує підробки або ж копії ліків проти свинячого грипу, піддають своє життя та життя членів своєї родини великому ризику. Загалом такі препарати розповсюджуються через інтернет, і пропонуються за ціною, нижчою, ніж в аптеках. Спеціалісти асоціації підрахували, що останнім часом засіб проти H5N1 "Таміфлю" за кількістю реклами в інтернеті та розісланих спамів випередив Віагру.

Загалом підробки намагаються купити у тих країнах, уряди яких закупили недостатню кількість препаратів для лікування "свинячого грипу", зауважує Європейська медична асоціація.

Окрім застережень щодо медичних препаратів, спеціалісти також висловили низку зауважень і щодо деяких інших засобів. Так, вони не радять купувати диво-пігулки, що начебто посилюють імунну систему за лічені години, оскільки, скоріш за все, їхня дія не відповідає тому, що обіцяють продавці.

А торгують такими таблетками шахраї, які у такий спосіб намагаються отримати зиск від епідемії. Те ж саме стосується й дорогих дезінфекційних засобів, що нібито вбивають вірус H5N1. Експерти зауважують, що звичайне мило є не менш ефективним.

Німецька хвиля