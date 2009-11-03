У Донецьку захворюваність на ГРВІ удвічі нижча за епідпоріг

У Донецьку в даний час рівень захворюваності на ГРВІ у два рази нижчий за епідеміологічний поріг.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької міської ради з посиланням на інформацію головного державного санітарного лікаря міста Валерія КОВАЛЬОВА.

За його словами, щонеділі в місті захворюваність на ГРВІ збільшується на 5-10%. З 22 жовтня по 28 жовтня рівень захворюваності становить 30,6 на 10 тис. населення, що нижче за епідпоріг (70,5) у 2 рази.

В.КОВАЛЬОВ повідомив, що в жовтні у Донецьку захворіло на ГРВІ 12781 чол., зокрема дітей до 14 років - 7512, або 58,8%. Випадків грипу не було зареєстровано.

В.КОВАЛЬОВ зазначив, що на випадок реєстрації великої кількості хворих, зокрема на пандемічний грип, передбачено додаткове розгортання 1890 ліжок.

Він також повідомив, що в Донецьку працюють дві лабораторії санітарно-епідеміологічної служби, які проводять постійний моніторинг наявності вірусу в навколишньому середовищі. В даний час діагностичними препаратами, живильними середовищами, сироватками, тест-смушками вірусологічні лабораторії забезпечені.