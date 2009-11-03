На Прикарпатті апробовують новий метод лікування вірусної пневмонії

В Івано-Франківській області почали апробувати нову методику лікування хворих на вірусну пневмонію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний лікар Івано-Франківської обласної інфекційної клінічної лікарні Роман ОСТЯК в ефірі місцевої ТРК "3-Студія".

«Ми почали застосовувати альтернативні методи - це безпосереднє насичення крові киснем», - сказав він.

За словами Р.ОСТЯКА, нові методи передбачають лікування важко хворих на грип, у яких уражені легені, не за допомогою дихального апарату, а «насичуючи організм пацієнта киснем». Він повідомив, що при такому методу лікування «дихальну суміш вводять безпосередньо в кров через магістральні судини на ногах».

Р.ОСТЯК наголосив, що ця новітня лікувальна методика застосовується в тих випадках, коли різко збільшуються явища дихальної недостатності і за допомогою дихального апарата вже не можна «проштовхнути» кисень у кров.

«Тому що практично легені настільки уражені, що просто кисень, який дихальний апарат заганяє природним шляхом в легені, не продихається», - пояснив головний лікар інфекційної лікарні.

За його словами, новий апарат знаходиться в Івано-Франківську в обласному перинатальному центрі, де лікують важко хворих вагітних жінок.