У Донецьку будуть дезінфікувати громадський транспорт

У Донецьку надзвичайна протиепідемічна комісія зобов`язала проводити дезинфекцію рухомого складу громадського транспорту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради з посиланням на рішення міської надзвичайної протиепідемічної комісії.

Так, управління транспорту міської ради, керівництво КП «Донелектроавтотранс» зобов`язали забезпечити: запровадження і дотримання масочного режиму в громадському транспорті, а також на автостанціях і автовокзалах; проведення поточної дезинфекції рухомого складу громадського транспорту і дотримання санітарно-епідемічного режиму в громадському транспорті всіх форм власності.

Крім того, міськуправління зобов`язане провести інформаційно-роз`яснювальну роботу щодо профілактики грипу і ГРВІ в громадському транспорті.