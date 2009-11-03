У Каховці від пневмонії померла 38-річна жінка
09:18, 03 листопада 2009Країна
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Наявність грипу А/Н1N1 не встановлено
У Каховці Херсонської області у лікарні від пневмонії померла 38-річна жінка.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в області, інформація про загибель прийшла сьогодні вранці.
За попередніми даними, наявність у загиблої вірусу грипу А/Н1N1 не встановлено, але медики поки що від коментарів утримуються.
За даними МНС, це перший летальний випадок від пневмонії в області за період початку епідемії грипу А/Н1N1 в Україні.
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