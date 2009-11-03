На Вінниччині безкоштовно роздадуть 850 тис. марлевих масок

У Вінницькій області буде виготовлено 850 тис. марлевих масок, які потім безкоштовно будуть роздані жителям області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Вінницької облдержадміністрації Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ.

«В область з державного резерву завезено 200 тис. метрів марлі, яка вже розподілена по нашим швейним фабрикам та розпочато виготовлення марлевих масок», - повідомив він.

За словами губернатора, готові маски, яких планується пошити 850 тис., у першу чергу розподілятимуться між лікарями, працівниками соціальної сфери та дитячими будинками.

За його даними, на потреби вище перерахованим категоріям людей необхідно загалом більше 50 тис. масок. «Після того, як цим категоріям людей маски будуть роздані, всі інші безкоштовно будуть роздаватися людям в кожному районі...», - сказав голова Вінницької ОДА.

Він прогнозує, що ця робота в області займе 3-4 дні.

Як повідомляв УНІАН, у Вінницькій області з початку запровадження карантинного режиму зафіксовано перший випадок смерті від пневмонії.

Загалом у Вінницькій області станом на 2 листопада офіційно зареєстровано 141 особу, яка захворіла грипом звичайної форми, й близько 3,8 тис. людей, які звернулися у заклади охорони здоров’я із симптомами ГРВІ.