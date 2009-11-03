На Тернопільщині грип А/H1N1 підтверджено у 7 з 14 померлих

На Тернопільщині грип А/H1N1 офіційно підтверджено у половини з 14-ти померлих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації Богдан ОНИСЬКІВ.

“Офіційно грип H1N1 підтверджено в 7-ми померлих”, – сказав він.

Начальник управління охорони здоров’я також спростував інформацію про те, що перша жінка, яка загинула в області з початку епідемії 14 жовтня, перед захворюванням повернулася з-за кордону.

“Першою у нас загинула породілля”, – зауважив він.

Водночас, за словами Б.ОНИСЬКІВА, встановлено, що одна з перших тяжкохворих осіб таки була за кордоном.

“Один із перших захворілих повернувся з Європи”, – уточнив Б.ОНИСЬКІВ.

У свою чергу, голова облдержадміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ закликав громадян не довіряти інформації з третіх вуст, особливо якщо вона є особливо абсурдною.

“Знову починають ширитися чутки. Цього разу – що на Тернопільщині щось відкопали. Так ніби інопланетяни щось закопали, а ми розкопали і звідти пішла вся зараза. Ну якась тобі піраміда Хеопса тернопільського рівня”, – сказав Ю.ЧИЖМАРЬ.

Він наголосив, що нічого подібного в області не відбувалося й попросив людей та журналістів не розповсюджувати абсурдні чутки.