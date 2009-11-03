У Криму захворюваність на ГРВІ знизилася майже на 30%

У Криму на 30 жовтня захворюваність на грип перебуває на неепідемічному рівні, захворюваність на ГРВІ за останній тиждень становила 4875 випадків (25 випадків на 10 тис. населення), що нижче за рівень 2008 року на 10,2% і нижче за рівень попереднього тижня на 27,4%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомлялося під час засідання надзвичайної протиепідемічної комісії (далі - НПК) при виконавському комітеті Сімферопольської міської ради.

За даними прес-центру Сімферопольської міськради, питома вага хворих на ГРВІ дітей віком до 14 років - 62,44%. Всього зареєстровано 3044 випадки захворювання серед дітей (112,22 на 10 тис. населення), що нижче за 2008 р. на 0,98%.

У Сімферополі на опорній базі щодо грипу зареєстровано за тиждень 1441 випадків (35,11 на 10 тис. населення), що нижче за 2008 р. на 1,7%, нижче за попередній тиждень на 7,5%, нижче епідпорогу на 49,25% (епідпоріг - 55,2 випадки на 10 тис. населення)

Водночас всі школи в Криму на поточному тижні закрито на осінні канікули. Крім того, в Сімферополі з метою попередження ускладнення епідситуації щодо грипу А/H1N1 керівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності міста доручено забезпечити співробітників підвідомчих структур засобами індивідуального захисту (масками) з розрахунку марлева маска 3 од. на 1 співробітника або одноразова маска з розрахунку 1 од. на 4 години, і забезпечити вакцинацію проти сезонного грипу співробітників підвідомчих структур за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів підприємств і власних коштів населення. Також заборонено проведення масових культурно-розважальних заходів і громадських зборів, зборів з масовим скупченням людей.