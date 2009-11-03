У Польщі вважають небезпечнішим звичайний грип, ніж A/H1N1

Міністерство охорони здоров’я Польщі вважає набагато небезпечнішим для здоров’я віруси звичайного сезонного грипу, ніж так званого «свинячого» A/H1N1.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявляли учасники засідання пандемічного комітету після його засідання у понеділок увечері.

Міністр охорони здоров’я Польщі Ева КОПАЧ закликала не концентрувати свою увагу виключно на випадках захворювання A/H1N1, підкресливши, що від нього у Польщі не помер жоден із хворих.

«Тих вірусів є так багато, що ідентифікувати всі як «свинячий» невідповідально», - сказала вона.

Міністр повідомила, що у Польщі від моменту появи «свинячого» грипу в травні цього року підтверджено 185 випадків із 700 підозр (раніше польські власті повідомляли про близько 170 підтверджених випадків – УНІАН), наголосивши, що цей вірус був набагато менш шкідливий за звичайний сезонний грип.

Керівник загальнонаціонального центру у справах грипу професор Лідія БРИДАК заявила, що найкращою профілактикою захворювання є щеплення, яке за минулий сезон у Польщі застосували лише близько 5% із 38-мільйонної Польщі.

«Перестаньмо вірити в міфи, що маска - це панацея..., це півзахід», - сказала професор.

Вона також назвала небезпечнішими віруси звичайного сезонного грипу за A/H1N1.

«Можемо не дочекатися вірусу пандемічного, а померти від ускладнень сезонного грипу», - сказала Л.БРИДАК.

Професор також додала, що у світі щорічно на грип хворіє 1,5 мільярда людей із 6,7 млрд населення Землі, з яких помирає близько 1 мільйона (0,06% смертей від кількості хворих – УНІАН).

За даними польських властей, на сьогодні вірус грипу поширюється в Україні в 10-12 разів швидше, ніж у Польщі.

Як повідомляв УНІАН, власті найбільшого західного сусіда України останнім часом не зафіксували росту захворювань на грип на ГВРІ в прикордонних районах та самій країні і поки не застосовували додаткових заходів у зв’язку із епідемією серед українців.

Польська сан епідемічна служба поки лише моніторить ситуацію.

У 46 мільйонній Україні з середини минулого тижня кількість хворих на вірусні інфекції зросла в 7 разів - до більш як 250 тисяч, а кількість госпіталізованих в 15 разів - до 15 тисяч (більшість у західних областях).

У країні за останні два тижні в західних областях померло 72 особи, найбільше – 33 - у Львівській області, котра межує безпосередньо з Польщею.

За різними даними, наявність вірусу A/H1N1 підтверджено в 13 чи 14 хворих, з яких померло 4 осіб.