На Тернопільщині очікують другу хвилю захворюваності

На Тернопільщині невдовзі очікують другу хвилю захворюваності на побічні хвороби.

Про це під час прес-конференції повідомив голова облдержадміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ. За його словами, медики очікують росту захворюваності на пневмонії, туберкульоз та загострення астматичних хвороб. “За даними фахівців, епідемічна ситуація спочатку загострюється, потім стабілізується, покращується, а далі підуть побічні хвороби”, – розповів Ю.ЧИЖМАРЬ. Він уже дав доручення сформувати перелік необхідних ліків, які будуть необхідні для лікування тих захворювань, які виникатимуть. “До другої хвилі ми готуємося наперед”, – запевнив голова облдержадміністрації.

Він додав, що наразі в області спостерігається ріст захворюваності, рівень якої порівняно з п’ятницею зріс майже удвічі. “Різкий ріст рівня захворюваностей зумовлений тим, що люди зрозуміли рівень небезпеки і почали звертатися до лікарів, тобто перестали займатися самолікування. Ми розраховуємо, що така динаміка (росту захворюваності – УНІАН) ще буде 3-4 дні”, – сказав Ю.ЧИЖМАРЬ. При цьому він відзначив, що за останній період не було смертельних випадків серед вагітних та дітей, що є важливим чинником.

Ю.ЧИЖМАРЬ також повідомив, що рекомендував обласній та районним радам бюджетні залишки, особливо кошти, які залишилися від не проведення публічних заходів, перевести у резервні фонди і звідти використовувати. Також він дав доручення в резервних фондах районів залишати не менше 100 тис грн., у міському та обласному резервному фонді – не менше 500 тис. грн. “Бо ліки надходять щодня і в резервному фонді завжди має бути необхідна сума, щоб оперативно провести проплати без скликання сесії”, – мотивував своє доручення Ю.ЧИЖМАРЬ.