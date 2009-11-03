Польща не купуватиме вакцину від A/H1N1

Польські власті не планують закуповувати вакцину від так званого «свинячого» грипу (A/H1N1) поки не будуть завершенні дослідження її безпечності для людського організму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила міністр охорони здоров’я Ева КОПАЧ після засідання епідеміологічного комітету в понеділок увечері.

«Не будемо проводити щеплення людям плацебо, не будемо базуватися на плітках, а - на результатах клінічних досліджень», - наголосила міністр.

Е.КОПАЧ відзначила, що польський уряд зараз веде переговори про можливу купівлю вакцин із трьома фірмами, відзначивши, що жодна з них не завершила необхідних клінічних досліджень.

Крім цього, досі невідомо, чи для захисту від вірусу вистачить одноразового щеплення, чи його треба буде проводити двічі.

Е.КОПАЧ сказала, що польські власті виступають за те, аби щеплення від A/H1N1 було введено у вільний обіг, що уможливило би його купівлю безпосередньо громадянами, а не лише урядами країн, як є сьогодні.

Міністр запевнила, що у випадку підтвердження безпечності щеплення польський уряд встигне купити його до піку можливої епідемії, котра може мати місце від січня до березня 2010 року.

Е.КОПАЧ зауважила, що німецький уряд закупив 50 мільйонів доз, з яких через низьку зацікавленість щепленнями використано лише 10 млн.

Міністр також запевнила, що польські власті мають необхідне обладнання та ліки для того, аби не допустити епідемії в Польщі.

Вона відмовилась озвучити дані про запаси ліків, які має у своєму розпорядженні уряд, зауваживши лише, що на лікарських складах (з яких ліки потрапляють до аптек) є 150 тисяч доз “Таміфлю” та 38 тисяч “Релензе”.

Копач зауважила, що ліки «Таміфлю» навмисне не було передано в аптечний обіг у Польщі, оскільки його використання при легших захворюваннях грипу привело б до того, що у випадку складної форми ліки вже не подіють.

Як повідомляв УНІАН, польське Міністерство охорони здоров’я вважає набагато небезпечнішим за A/H1N1 вірус звичайного сезонного грипу, закликаючи поляків проводити щеплення власне від нього.

У 38-мільйонній Польщі останнім часом не зафіксовано росту захворювань на вірусні інфекції, через які в західних областях України захворіло більш як 250 тисяч людей, з яких 72 померло.