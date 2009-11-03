У Херсоні удвічі зросла кількість викликів "швидкої"

У Херсоні удвічі збільшилася кількість викликів "швидкої"– з 200 до 400 викликів на добу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії, також суттєво зросла добова кількість викликів дільничних лікарів.

Враховуючи ситуацію, міськвиконком доручив управлінню транспорту міської ради у разі необхідності забезпечувати додатковими транспортними засобами (18 машин типу ГАЗель) міські клінічні лікарні.

За даними мерії, ситуація із захворюваністю на ОРВІ та грип у Херсоні є аналогічною до відповідного періоду минулого року. Випадків захворюваності на грип з тяжкими наслідками не виявлено.

Зокрема, рівень захворюваності на ОРВІ за період з 19 по 25 жовтня - 1 тис. 932 особи, при цьому дітей до 14 років серед хворих – 57,8%.