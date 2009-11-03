У Херсонські аптеки не надходять препарати проти грипу

У Херсонській області виникли проблеми з постачанням аптечних мереж протигрипозними препаратами і засобами захисту.

Як заявила УНІАН в.о. начальника управління охорони здоров`я облдержадміністрації Наталія МАРЧЕНКО, керівники великих аптечних мереж області повідомили управління про проблеми з придбанням вказаної номенклатури лікувальних і допоміжних засобів через їх відсутність на оптових складах.

Зокрема, за інформацією Н.МАРЧЕНКО, керівників аптечних мереж представники оптових баз медикаментів повідомили, що за рішенням уряду основна частина вказаних коштів була перерозподілена на західні області України для задоволення ажіотажного попиту на протигрипозні препарати і марлеві пов`язки.

За словами Н.МАРЧЕНКО, управління готує звернення до Міністерства охорони здоров`я від імені облдержадміністрації про необхідність корекції системи розподілу препаратів і засобів захисту у зв`язку із зростанням попиту на них у Херсонській області.

У той же час управління констатує штатну епідеміологічну ситуацію в області для цього періоду року і не вважає, що проблеми постачання аптек вплинуть негативно на рівень захворюваності.