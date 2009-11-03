В Україні епідемія сезонного грипу, а не “каліфорнійського”

В Україні - епідемія сезонного грипу.

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН голова Національної ради з питань охорони здоров’я при Президентові України професор Микола ПОЛІЩУК.

Він наголосив, що говорити про епідемію “каліфорнійського” грипу немає підстав. “З усіх випадків хвороби, лабораторно підтверджено “каліфорнійський” грип лише у 14 осіб, а епідемія – це 100 інфікованих на 10 тисяч осіб. Небезпека “каліфорнійського” грипу у тому, що його у нас поки не було. Однак, як і за “каліфорнійського” грипу, так і за звичайного показник смертності однаковий – півтора відсотка. Хоча захворюваність від “каліфорнійського” вища, бо у людей нема імунітету,“ – сказав М.ПОЛІЩУК.

Він зазначив, що за 9 місяців минулого року в Україні від грипу та ГРВІ померло 3989 осіб, а за 10 місяців 2009 року – 3221 особа. “Це багато, але менше на 700 людей, порівняно з 2008 роком. Але торік людей ніхто не тримав у страху,” – наголосив професор М.ПОЛІЩУК.

На його думку, сьогодні чітко простежується тенденція деяких політиків та політичних партій до нагнітання ситуації в країні. “Такий вплив на психіку призведе до того, що буде зростати захворюваність на інсульти та інфаркти. Чому ніхто не говорить, що кожну годину в Україні помирає 20 людей, щодня – близько 2 тисяч? З них 64% через серцево-судинні захворювання,” – зауважив М.ПОЛІЩУК, припустивши, що паніки в країні не буде, коли закінчаться президентські вибори.

Лікар вважає, що санітарно-епідеміологічна служба діє професійно, на сьогодні зроблено усе, щоб локалізувати епідемситуацію та ізолювати осередок інфекції.

“За понад 40 років своєї лікарської діяльності я вперше бачу такий ажіотаж навколо поширення грипу, який нагнітають ЗМІ та політики,” - зауважив він.