В Луцьку кількість звернень до медиків зросла на 1,5 тис.

Станом на 3 листопада в Луцьку кількість звернень до медиків зі скаргами на погане самопочуття зросла до 4436 осіб. (2 листопада до лікарів звернулися 2979 осіб – УНІАН).

Як повідомили УНІАН у міському управлінні охорони здоров’я, на стаціонарному лікуванні перебуває 238 осіб, у 199 встановлено діагноз грип.

У перший робочий день тижня кількість викликів лікарів додому, в порівнянні з вихідними, зросла більш як удвічі - з 628 у неділю, 1 листопада, до 1573 у понеділок, 2 листопада. Кількість викликів до хворих дітей за добу збільшилася з 264 до 788. Смертельних випадків в місті не зафіксовано, проте є 6 людей, в яких діагноз – пневмонія.

Водночас, як повідомив на сьогоднішній оперативній нараді Луцький міський голова Богдан ШИБА, минулого року під час піку епідемії грипу в лютому до лікарів звернулося 11450 лучан. Звичайний грип було виявлено у 890 мешканців міста. А тому говорити наразі про пік епідемії грипу в Луцьку зарано, сказав він.

Як повідомлялося, на 2 листопада у Волинській області нараховувалося 14 589 хворих на ГРВІ і грип, з них 6700 дітей.