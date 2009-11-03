Місія ВООЗ прибула в Україну, щоб допомогти боротися з грипом

14:09, 03 листопада 2009
Країна
0

Епідеміологи, вірусологи, експерти...

Місія Всесвітньої організації охорони здоров’я у складі 9 осіб, яка вчора ввечері прибула до України на запрошення Кабінету міністрів, сьогодні зранку почала роботу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я України Василь ЛАЗОРИШИНЕЦЬ.

За його словами, до складу делегації входять медичні фахівці з Данії, Швеції, Великої Британії, Німеччини, Росії.

У складі делегації - епідеміологи, вірусологи, експерти з лабораторних досліджень.

Керівник місії ВООЗ Юкка ПУККІЛА сказав, що місія прибула саме для того, щоб розібратися, чому в Україні виник такий незвичний обсяг інфекції і чому вона так швидко розповсюджується регіонами.

За його словами, також група експертів повинна розібратися щодо виявлення пандемічного вірусу A/H1N1. «Наша група прибула, щоб надати підтримку Міністерству охорони здоров’я, і на даний момент усі фахівці працюють з українськими партнерами», - сказав Ю.ПУККІЛА.

Він зауважив при цьому, що міжнародні експерти розслідуватимуть причини того, що відбувається, і після того нададуть конкретні рекомендації.

Говорячи безпосередньо про пандемічний вірус, Ю.ПУККІЛА зазначив, що «на даний момент, попередні висновки, які ми зробили, у тому числі у штаб-квартирі ВООЗ, співпадають з нашими робочими припущеннями щодо пандемічного вірусу A/H1N1, але щоб остаточно визначити, треба розібратися».

В.ЛАЗОРИШИНЕЦЬ висловив сподівання, що за підтримки іноземних медиків «ми зможемо знизити епідемію в Україні».

За його словами, епідеміологічний поріг уже подолали Вінницька, Чернігівська області, наближається до цього порогу і Київ.

Відповідаючи на запитання стосовно співвідношення кількості померлих від простудних захворювань у цьому році і торік, заступник міністра сказав, що зараз кількість померлих приблизно на 10% менша від кількості померлих у 2008 році.

В.ЛАЗОРИШИНЕЦЬ ще раз нагадав, що на даний час лабораторно підтверджено 14 випадків захворювання на пандемічний грип із 22 проб, які були взяті на дослідження.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter