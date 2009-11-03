Місія ВООЗ прибула в Україну, щоб допомогти боротися з грипом

Місія Всесвітньої організації охорони здоров’я у складі 9 осіб, яка вчора ввечері прибула до України на запрошення Кабінету міністрів, сьогодні зранку почала роботу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я України Василь ЛАЗОРИШИНЕЦЬ.

За його словами, до складу делегації входять медичні фахівці з Данії, Швеції, Великої Британії, Німеччини, Росії.

У складі делегації - епідеміологи, вірусологи, експерти з лабораторних досліджень.

Керівник місії ВООЗ Юкка ПУККІЛА сказав, що місія прибула саме для того, щоб розібратися, чому в Україні виник такий незвичний обсяг інфекції і чому вона так швидко розповсюджується регіонами.

За його словами, також група експертів повинна розібратися щодо виявлення пандемічного вірусу A/H1N1. «Наша група прибула, щоб надати підтримку Міністерству охорони здоров’я, і на даний момент усі фахівці працюють з українськими партнерами», - сказав Ю.ПУККІЛА.

Він зауважив при цьому, що міжнародні експерти розслідуватимуть причини того, що відбувається, і після того нададуть конкретні рекомендації.

Говорячи безпосередньо про пандемічний вірус, Ю.ПУККІЛА зазначив, що «на даний момент, попередні висновки, які ми зробили, у тому числі у штаб-квартирі ВООЗ, співпадають з нашими робочими припущеннями щодо пандемічного вірусу A/H1N1, але щоб остаточно визначити, треба розібратися».

В.ЛАЗОРИШИНЕЦЬ висловив сподівання, що за підтримки іноземних медиків «ми зможемо знизити епідемію в Україні».

За його словами, епідеміологічний поріг уже подолали Вінницька, Чернігівська області, наближається до цього порогу і Київ.

Відповідаючи на запитання стосовно співвідношення кількості померлих від простудних захворювань у цьому році і торік, заступник міністра сказав, що зараз кількість померлих приблизно на 10% менша від кількості померлих у 2008 році.

В.ЛАЗОРИШИНЕЦЬ ще раз нагадав, що на даний час лабораторно підтверджено 14 випадків захворювання на пандемічний грип із 22 проб, які були взяті на дослідження.