На Чернігівщині та Житомирщині жодного випадку грипу А/H1N1

У Чернігівській області не зафіксовано жодного випадку захворювання на грип А/H1N1, повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації.

Як заявив голова ОДА Володимир ХОМЕНКО, за даними медиків, епідемії грипу в регіоні поки що немає, проте він вважає за необхідне ввести масочний режим у місцях масового перебування людей – магазинах, ринках, вокзалах, громадському і пасажирському транспорті, медичних закладах.

"У максимально короткий термін необхідно безкоштовно забезпечити засобами захисту дихальних шляхів малозабезпечені та найбільш вразливі верстви населення, вихованців і персонал інтернатних закладів, військові частини, медичний персонал лікарняних установ та працівників тих служб, які забезпечують життєдіяльність області і найбільше контактують з людьми", - наголосив голова облдержадміністрації.

Запаси марлі (127 кв. м) будуть передані до районів, установ та організацій для пошиття захисних масок.

Керівникам районів В.ХОМЕНКО дав завдання терміново зробити розрахунки щодо забезпечення лікарняних установ медичним транспортом і пальним.

Під час засідання державної протиепідемічної комісії при ОДА керівник області також зазначив, що особливої уваги та особистого контролю голів РДА потребує роз’яснювальна робота, яка має постійно вестися через ЗМІ з виступами фахівців для зняття існуючої напруги.

За даними Управління з питань надзвичайних ситуацій ОДА, на ранок 3 листопада у Чернігівській області на грип та ГРВІ захворіли понад 5,5 тис. осіб, 260 з них госпіталізовано. Діагноз «грип» підтверджено у понад 160 хворих.

На сьогодні випадків захворювання людей на грип А/H1N1 у Житомирській області теж не зареєстровано.

Про це УНІАН повідомили в головному управлінні охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації.

"Станом на 8 годину ранку 3 листопада в області зареєстровано 7117 хворих на гострі респіраторні захворювання з них 246 на грип”, - зазначили в головному управлінні.

При цьому уточнили, що вже госпіталізовано у лікувально-профілактичні заклади 425 осіб (121 дорослих, з них 5 вагітних та породіть; 304 дітей, з них до 6 років - 179).

Вірусологічною лабораторією обласної СЕС станом на сьогодні обстежено 88 хворих на грип, у тому числі 34 дорослих, 54 дітей. У даних хворих не виділено вірус грипу.

У коментарі УНІАН заступник голови Житомирської ОДА Ігор ОРЛОВ зазначив, що ситуація із захворюваністю на грип в області наближається до епідемічної.