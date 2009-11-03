У Закарпатті із грипом і ГРВІ госпіталізовано 640 осіб

У Закарпатті продовжує зростати кількість хворих на ГРВІ та грип.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації та зв’язків із громадськістю Закарпатської облдержадміністрації, станом на ранок, 3 листопада, в Закарпатській області вже зареєстровано 12 805 хворих на гостру респіраторну інфекцію та грип.

Станом на 18.00 понеділка, 2 листопада, в Закарпатті кількість хворих на ГРВІ та грип становила 11 600 осіб.

За інформацією управління охорони здоров’я, з загальної кількості хворих станом на ранок, 3 листопада, госпіталізовано 640 чоловік. Серед недужих 2830 дітей дошкільного, 3525 – шкільного віку, дорослих – 6450.

Медики вкотре наголошують: при найменших проявах гострого респіраторного захворювання необхідно звертатися за медичною допомогою.