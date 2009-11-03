Ситуацію навколо грипу в Україні - політтехнологія

Ряд психологів не виключає можливості використання окремими політичними силами, як елемент передвиборної технології, ситуацію, що склалася з епідемією грипу в Україні.

Про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив психолог Олексій ШНЕЄР. «А що, досі вірус грипу не мутував? Поставив він риторичне запитання, додавши при цьому, що «якщо подивитися статистику, вона не вибивається із статистики за багато-багато років».

У той же час він зазначив, що екстраординарність ситуації полягає в тому, що вона виникла в Україні напередодні виборів і на руку деяким політичним силам, які можуть використовувати її, щоб показати, наскільки нинішня влада може запам`ятатися населенню країни скандалами і вирішеннями виникаючих проблем. «Найнеприємніше, що це є технологія. Не факт, що ті, хто зараз при владі, ставши опозиціонером, не скористається такою ж технологією. Нею користуватимуться доти, поки вона не застаріє. Епідемія грипу – вона зручна, вона закінчитися з передвиборною кампанією, і прокотитися на цій хвилі дуже зручно і комфортно», - сказав О.ШНЕЕР.

У свою чергу психолог Світлана УВАРОВА зазначила, що, незважаючи на те, що грип це чи епідемія грипу, від якої щороку вмирають люди, в суспільстві відсутня достатньо коректна інформація, щоб оцінити причини смерті.

У той же час інший психолог Тетяна ЧЕПОВА висловила думку про те, що про грип говорять уже протягом року, утім те, що відбувається зараз, свідчить про те, як готувалися до його подолання. Вона впевнена, що для того, щоб ситуація не була екстраординарною, кожному необхідно просто показати, «що маска на обличчі - це ознака культури, повага до іншої людини, котра почувається зле. Своїм особистим прикладом варто показати, що це норма стосовно інших, і поганого тут нічого немає».