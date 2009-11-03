Епідситуація стабілізувалася в 8 із 9 областей України

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що епідеміологічна ситуація стабілізувалася в 8 із 9 областей України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні, виступаючи в парламенті.

"В 8 областях за останню добу ми маємо або стабілізацію ситуації, або незначне зменшення щодобових приростів захворювання". – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, Волинська область є єдиним регіоном, де за останню добу збільшилася кількість захворювань на грип та ГРВІ. "На це ми реагуємо абсолютно адекватно, забезпечуючи додатковими медикаментами та додатковим медичним обладнанням", - підкреслила глава уряду.