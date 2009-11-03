У Києві будуть намети для безкоштовного виявлення грипу

У Києві організовано громадський рух “Кияни проти грипу” з розгортанням мережі наметів для безкоштовного діагностування грипу і надання фахової консультативної допомоги жителям міста.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив голова благодійного фонду “Eurolab” Андрій ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ.

“Мета нашого штабу “Кияни проти грипу” полягає в першу чергу в тому, щоб епідемія, якщо вона прийде, пройшла якомога якнайлегше для наших людей”, - зазначив А.ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ.

За його інформацією, уже завтра у місцях найбільшого скупчення людей, наприклад, на станціях метрополітену, у супермаркетах та в інших місцях будуть встановлені 20 перших наметів, де працюватимуть бригади спеціалістів.

Вони за бажанням киян будуть обробляти їм руки спеціальними антисептичними засобами як профілактика від зараження, вимірюватимуть температуру та тестуватимуть людей для виявлення як грипу взагалі, так і його різновидів – групи “А” чи “Б”. З цією метою закуплені спеціальні тест-системи, які надають діагностику за 10 хвилин. Уже є можливість провести 10 тисяч таких тестів. Також кияни зможуть отримати одноразові медичні маски.

“Як ви розумієте, вся офіційна медицина чи політики - вони всі в тій чи іншій мірі ангажовані залежно від того, якій політичній течії вони належать, хто виплачує заробітну плату, в якому закладі вони працюють... Ми знаємо, що проблеми ефективно вирішуються тоді, коли суспільство є контролером над владою”, - заявив А.ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ.

За словами А.ПАЛЬЧЕВСЬКОГО, з часом кількість наметів у столиці планується довести до 200, для чого зараз проводяться переговори з донорами про поставку відповідних медичних засобів.

А.ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ додав, що проект “Кияни проти грипу” існує не тільки в Києві, але й в Україні взагалі”. Він поінформував, що народна організація "Кияни проти грипу" оголошує набір волонтерів, зокрема, серед ветеранів медслужб, докторів-пенсіонерів, медпрацівників, а також усіх, хто має бажання надати допомогу дорослим і дітям, тобто зараз громадська ініціатива накопичує резерв людей і медпрепаратів для надання допомоги не лише в Києві, але й в інших населених пунктах України.

“Насправді з усім можна боротися. Усе виліковне, але треба правильно і вчасно усе спланувати, ті попереджувальні заходи, які для цього потрібні”, - сказала на прес-конференції кандидат біологічних наук Мар’яна АЗАРСКОВА.

Як наголошували фахівці, будь-яка форма грипу – сезонного чи пандемічного А/H1N1 – більшістю людей переноситься легко, люди не мають ускладнень, і головне для хворої людини – залишатися дома і зв’язатися з лікарем.