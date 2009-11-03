У Білорусі 59 випадків захворювання на грип A/H1N1

У Білорусі зареєстровано понад 70 тисяч випадків захворювання на грип і ГРВІ, зокрема в 59 випадках підтверджено діагноз каліфорнійського грипу.

Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

"Європейське радіо для Білорусі" зазначає, що нинішній рівень захворюваності на 41% перевищує рівень аналогічного періоду минулого року.

Білоруська служба радіо "Свобода" повідомляє, що сьогодні з ранку в Мінську в аптеках з`явилися черги. Міністерство охорони здоров`я Білорусі спростовує інформацію про збільшення смертності в результаті гострих респіраторних захворювань.

"Показник смертності від змішаних вірусних інфекцій у Білорусі не перевищує рівня минулого року", – цитує радіо слова заступника начальника управління організації медичної допомоги МОЗ Білорусі Людмили ЖИЛЕВИЧ.

При цьому представник МОЗ відмовилася уточнити цифри, зазначивши, що "цього сезону почала знижуватися кількість хворих на ГРВІ, яким необхідна інтенсивна терапія".

Влада Білорусі також спростовує інформацію, поширену в ЗМІ, про більше 10 випадків смерті внаслідок ускладнень у вигляді вірусної пневмонії.