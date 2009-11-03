На Тернопільщині зростає кількість хворих на грип та ГРВІ

На Тернопільщині продовжує зростати кількість хворих на грип та ГРВІ.

Як повідомив під час сьогоднішньої прес-конференції заступник голови облдержадміністрації, голова обласної державної протиепідемічної комісії Федір ШЕВЧУК, станом на 8 год. 3 листопада в області зафіксовано 43,738 тис. звернень громадян до медиків з симптомами захворювання на грип та ГРВІ. З них 22,547 становлять звернення дорослих, 21,191 тис – дітей. “Кількість звернень за добу збільшилася з 2,526 тис до 3,5 тис, швидка працює в напруженому режимі”, – зауважив Ф.ШЕВЧУК.

Показник захворюваності, за його даними, зріс до 401,2 на 10 тис. населення, тоді як учора станом на 17 годину він становив 369,1 на 10 тис населення. “Ситуація складна, але контрольована”, – охарактеризував він стан справ в області із захворюваністю.

За словами Ф.ШЕВЧУКА, кількість померлих від ускладнень, спричинених грипом, сягнула 16-ти осіб.

У Тернополі ж, як повідомили в прес-службі міської ради, станом на 8 год. 3 листопада інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ та грип зменшився до 330 випадків на 10 тис. населення (станом на 2 листопада було 343,71 випадків на 10 тис. населення).

За вчорашній день із симптомами ГРВІ у лікувальні заклади Тернополя звернулось 1,144 тис особи, з них – 265 дітей до 18 років. Зафіксовано 5 випадків захворювання на грип.