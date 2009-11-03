Кількість жертв грипу A/H1N1 у Росії досягла 10

За останніми даними, у Росії від свинячого грипу померли десять чоловік, повідомляє сайт Росспоживнагляду.

«У Російській Федерації зареєстровано десять летальних випадків від пандемічного грипу A/H1N1 в осіб від 20 до 53 років, ускладненого пневмоніями, з них вісім летальних випадків у Забайкальському краї (зокрема один випадок смерті вагітної жінки), один - у Москві і один - в Красноярському краї», - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, найбільш несприятлива ситуація складається в Забайкальському, Красноярському, Хабаровському, Приморському краях, Сахалінській області і Москві.