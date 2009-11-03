Міністр охорони здоров'я АРК не виключає занесення в Крим А/H1N1

Через міграційні процеси існує загроза занесення до Криму вірусу грипу А/H1N1, вважає міністр охорони здоров`я автономії Сергій ДОНІЧ.

«Є чималий шанс завезення сюди специфічного вірусу», - сказав він на прес-конференції в Сімферополі.

За його словами, в Криму продовжують працювати багато санаторно-курортних установ, куди приїжджають відпочивати, зокрема й жителі 9-ти регіонів України, де проводяться «карантинні заходи». «В середньому, близько 300 чоловік прибувають. Люди приїжджають за профспілковими путівками», - сказав міністр.

Крім того, через паніку громадяни їдуть до Криму перечекати ситуацію. «Є елемент паніки. Працівники ДАІ зупиняють машини, рефрижератори, заповнені меблями, пожитками - аж до сковорідки. Хтось каже: тут житимемо, поки все не закінчиться. Хтось їде з двома валізами. Кажуть: візьмемо квартиру в Алупці, в Алушті, перечекаємо біля моря», - зазначив міністр.

Також він підкреслив, що на сьогодні на півострові вірусу грипу А/H1N1 немає. Сезонного грипу «як такого» теж немає, сказав С.ДОНІЧ. При цьому, за його даними, відзначається зростання захворюваності на ГРЗ. «Це пов`язано зі зміною температурного режиму: із звичних 20-25 градусів ми швидко підійшли, по суті, до нульової позначки, - сказав міністр. - Не всі ще установи опалюються на належному режимі».

«За попередні дні захворюваність на ГРВІ по Криму в середньому становила від 380 до 600 хворих за день. На сьогодні хворих - 2196», - сказав міністр, додавши, що це в п`ять разів менше, ніж межа епідпорогу. «Поріг захворюваності ми не перевищили», - сказав С.ДОНІЧ.