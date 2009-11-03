На Чернігівщині зросла кількість хворих на грип та ГРВІ

У Чернігівській області кількість хворих на ГРВІ та грип за минулу добу зросла з 2 тисяч до 5,5 тисяч осіб.

Близько 500 осіб хворіють на грип, жодного випадку захворювання на каліфорнійський грип А/H1N1 не зафіксовано, повідомили УНІАН у прес-службі обласного управління охорони здоров`я.

За словами начальника управління Володимира ЯЩЕНКА, «марлеві пов’язки для населення шитимуть місцеві підприємства. Їхні потужності дозволяють виготовляти 100 тисяч масок на добу". У першу чергу, сказав він, масками забезпечуватимуть вихованців та персонал інтернатних закладів, військовослужбовців, медиків, працівників служб, відповідальних за життєдіяльність регіону. На сьогодні в область надійшло 127 тисяч погонних метрів марлі з державного мобілізаційного резерву, ще 100 тисяч метрів додатково отримують установи Державного департаменту виконання покарань.

За даними управління охорони здоров`я, Чернігівщина забезпечена ативірусним препаратом "Таміфлю" швейцарського виробництва. На сьогодні в області налічується 4640 упаковок цього препарату і його вже розподілено між районами.

Через поширення вірусних захворювань у лікарнях області тимчасово скасовані планові операції, проводяться лише термінові.