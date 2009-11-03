У лікарнях Івано-Франківська - 19 тяжкохворих на пневмонію

В Івано-Франківську зростає кількість хворих на вірусну пневмонію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні за засіданні Івано-Франківської міської протиепідемічної комісії. За словами заступника головного лікаря міста Івано-Франківська Емми ГОШОВСЬКОЇ, «ситуація в місті не покращилася із захворюванням на грип».

«Збільшилася кількість хворих на пневмонію, - додала вона. – Якщо на вихідні було 368 хворих, то тепер їх поступило 532». Вона повідомила, що нині в реанімації Івано-Франківських лікарень з важкою формою пневмонії перебуває 19 хворих, з них 4 - у тяжкому стані і знаходяться на штучній вентиляції легень. У реанімації перебуває 8 дітей, але стан їх здоров’я задовільний. Водночас вона зауважила, що кількість звернень до медиків в порівняні з вихідними днями збільшилася. «Якщо в неділю за медичною допомогою звернулася 751 особа, то у понеділок 2648 осіб», - сказала заступник головного лікаря Івано-Франківська.

На засіданні комісії наголошували на проблемах відсутності захисних масок і антивірусних препаратів в аптеках міста, а також на тому, що «перший шок від епідемії у населення пройшов», і тепер не дотримується «масковий режим». Головний санітарний лікар Івано-Франківська Микола НЕДОСТУП навів статистику захворювання на грив і ГРВІ в місті. За його словами, у жовтні 2007 року на грип і ГРВІ в Івано-Франківську хворіло 5828 осіб, у 2008 році – 5445, а в 2009 – 18080.

Він також прогнозує, що ситуація із захворюванням наступного тижня стабілізується, а показники «захворюваності на 48-49 тижні року піде на спад».

Головуючий на засіданні комісії перший заступник міського голови Івано-Франківська Зіновій ФІТЕЛЬ повідомив, що встановленні додаткові лінії телефонів для швидких допомог. «Це зроблено для того, аби збільшити можливість прийому викликів», - додав перший віце-мер.