На Вінниччині та Черкащині побільшало хворих на ГРВІ

У Вінницькій області за добу кількість зареєстрованих хворих на гострі респіраторні інфекції зросла на 55% або на 2,888 тисяч – до 8,146 тис. людей.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні дані надала помічник голови Вінницької ОДА Світлана ВИШНЕВСЬКА.

Вона повідомила, що станом 3 листопада 2009 року на території області зареєстровано хворих на грип 897 чоловік (дорослі – 596 чоловік, діти – 301), що на 68% або на 362 людини більше, ніж було зареєстровано учора.

Із загальної кількості зареєстрованих госпіталізовано – 594 чоловік (дорослих – 236, дітей – 348 чоловік, вагітних та породілль – 10 чоловік). У тяжкому стані перебуває 301 людина та 1 вагітна у Томашпільському районі.

Як повідомляв УНІАН, у Вінницькій області з початку введення карантинного режиму зафіксований один випадок смерті від пневмонії.

За минулу добу, 2 листопада, кількість хворих на грип та ГРВІ у Черкаській області склала 4 тисячі 185 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління охорони здоров`я Черкаської облдержадміністрації, таке стрімке зростання обумовлене певним чином вихідними днями, оскільки люди, які захворіли в суботу та неділю, звернулися за медичною допомогою в понеділок. Станом на 8.00 2 листопада в області захворіло 2 тисячі 558 осіб, з них 10 – на грип.

Станом на 17.00 сьогоднішнього дня випадків захворювання на грип А/H1N1 на території Черкаської області не зафіксовано. Всього за період з 31 жовтня по 3 листопада у Черкаській області захворіли на ГРВІ 6 тисяч 743 особи, 72 особи - на грип.

За цей період з метою попередження виникнення можливих ускладнень було госпіталізовано 416 осіб. Випадків смерті хворих від грипу та ГРВІ не зафіксовано.