Ситуація з грипом в Івано-Франківській області стабілізується

Ситуація із захворюваністю на грип в Івано-Франківській області стабілізується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу журналістам заявив губернатор області Микола ПАЛІЙЧУК.

Він повідомив, що на сьогодні область має місячний запас препарату «Таміфлю». «Медикаментами ми забезпечені, «Таміфлю» - практично на місяць, у нас є марлеві пов`язки в усіх установах охорони здоров`я, в усіх лікарнях для медпрацівників, і для тих, хто приходить у лікарні. Всі запобіжні засоби вжиті», - розповів М.ПАЛІЙЧУК.

«дякувати Господу, за останню добу померлих немає. Завдяки спільним зусиллям уряду та обладміністрації через кілька днів ситуація покращиться», - сказав М.ПАЛІЙЧУК.

Як повідомляв УНІАН, станом на 3 листопада в Івано-Франківській області з початку епідемії грипу та ГРВІ до медиків за допомогою звернулося 54 тисячі 407 чоловік. У реанімації знаходяться 54 людини, 10 з яких - у тяжкому стані і двоє - в критичному. Захворіли 25-30% медичних працівників.