На Волині епідпоріг з грипу і ГРВІ перевищено утричі

У Волинській області епідемічний поріг захворюваності на грип і ГРВІ перевищено у три рази. Кількість хворих на 10 тис. населення становить 280 осіб. Померло 3 людей.

Як повідомила заступник начальника обласного управління охорони здоров’я Марія ГОГОША, на Волині зареєстровано 28 944 осіб, які звернулися до медиків по допомогу. З них 18 944 дорослих, 10 тис. дітей, госпіталізовано 1 456 осіб, з них 691 – дорослих, 765 – дітей.

Голова облдержадміністрації Микола РОМАНЮК зазначив, що наразі медичні заклади забезпечені необхідними ліками. «Єдине, що у фармацевтичних мережах на медичні препарати є надзвичайно великий попит, адже люди їх розкуповують миттєво», – підкреслив він.