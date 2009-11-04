Україна розпочне закупівлю "Таміфлю" і антибіотиків в Індії

Україна веде переговори з індійськими компаніями-виробниками "Таміфлю" і антибіотиків щодо закупівлі цієї продукції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Івано-Франківську на нараді з питань боротьби з грипом сказала прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Я упевнена, що завтра-післязавтра ми вийдемо на масштабні постачання з Індії не тільки «Таміфлю», а й повного спектру антибіотиків широкої дії», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, вночі 2 листопада до міжнародного аеропорту «Бориспіль» зі Швейцарії прибув літак АН-12 з вантажем противірусного препарату «Таміфлю» в кількості 300 тис. упаковок.

Уряд має намір у найближчі три тижні придбати ще 700 тис. упаковок препарату проти грипу «Таміфлю».

За інформацією прес-служби Президента України, 4 листопада в Україну прибуде чергова партія препарату «Таміфлю» - 200 тис. упаковок.