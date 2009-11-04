На Буковині з початку епідемії 7 людей померли від пневмонії

За період епідемії на Буковині вже померло семеро людей. 7 летальних випадків зумовлені пневмоніями (5 вірусних пневмоній та 2 – бактеріально-вірусні).

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова обласної надзвичайної протиепідемічної комісії, заступник голови Чернівецької ОДА Олександр ГРУШКО.

За його словами, з моменту, коли випадки захворювання почали реєструвати (16 жовтня), захворіло понад 31 тис. осіб, з моменту підйому захворюваності (29 жовтня) – майже 18 тисяч. До медичних установ Буковини госпіталізовано більш як 1 тис. 220 осіб, з яких 370 хворих на пневмонію (24 тяжких хворих, 7 – дуже тяжких, які перебувають у реанімації на відповідній інтенсивній терапії).

Серед загальної кількості тих, хто занедужав на гострі респіраторні захворювання, 120 вагітних, з яких 44 жінки госпіталізовано, 21 жінка хворіє на пневмонію, 3 – у тяжкому стані та перебувають у реанімаційних відділеннях.

О.ГРУШКО констатував, що сьогодні епідемічний процес в області ще не зупинився і він «триватиме щонайменше до кінця тижня».