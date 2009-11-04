Влада Києва знищує комунальні аптеки

За три роки діяльності влади столична мережа аптек КП «Фармація» скоротилась на 18 закладів, і зараз у Києві ще діють 112 комунальних аптек, але й їх можуть у киян забрати, заявляють у Блоці Віталія Кличка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Кличка, з переліку КП «Фармація» зникли аптеки за номерами 3, 13, 24, 29, 34, 39, 43, 45, 47, 61, 67, 88, 93, 94, 111, 112, 117, 129. Їхні приміщення були приватизовані для розміщення «більш необхідних» закладів – магазинів, кафе, салонів гральних автоматів.

“Мало того, 46 аптек влада збирається віддати у приватні руки! Адже вони включені до Програми приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2007-2010 роки, і, як можна здогадатися, будуть роздані за непрозорими схемами виключно «своїм людям», - заявляють у Блоці Кличка.

Так, за даними Блоку, 23 приміщення виставлені на аукціон без збереження виду діяльності, 17 приміщень приватизуються приватними підприємствами і тільки 6 приміщень приватизуються підприємствами, у назві яких є хоча б згадка про профільну діяльність. Про наміри влади розпродати комунальне майно аптек стало відомо ще у лютому 2008 року, коли була оголошена ціна підприємства для подальшої приватизації. «Фармацію» оцінили майже у 33 млн. грн.

У Блоці Кличка вважають, що у розпал епідемії грипу в Україні така ситуація є недопустимою.

Блок Кличка вимагатиме на найближчому пленарному засіданні Київради заслухати звіти генерального директора КП «Фармація» і керівника головного управління комунальної власності Анатолія ЧУБА стосовно ситуації з приватизацією майна цього комунального підприємства.