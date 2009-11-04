У Чернівцях на ГРВІ та грип захворіли 76 лікарів і 96 медсестер

За останню добу, у міських профілактично-лікувальних установах Чернівців на ГРЗ та грип захворіло 76 лікарів та 96 медсестер.

Як передає кореспондент УНІАН, міська надзвичайна протиепідемічна комісія звернулася до Буковинського медичного університету з проханням забезпечити направлення лікарів-інтернів для допомоги на час епідемії дільничним лікарям.

На допомогу міськСЕС Буковинський медичний університет сформував групу студентів, які будуть залучатися до проведення рейдів у громадських місцях, об’єктах торгівлі та сфери побуту на предмет дотримання маскового режиму.