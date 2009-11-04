Експерти ВООЗ схильні думати, що в Україні лютує «свинячий» грип

Всесвітня організація охорони здоров’я (WHO), експерти якої 3 листопада прибули в Україну для дослідження масових захворювань та смертей українців, вважає їх можливою причиною дію вірусу нового пандемічного грипу.

Про це йдеться в повідомленні організації, текстом якого володіє УНІАН.

WHO аргументувала своє припущення фактом швидкого розповсюдження цього вірусу та підтвердженням його наявності у пацієнтів у двох найбільш постраждалих від епідемії областях.

«Оскільки пандемічний грип швидко став домінуючим грипом по всьому світі, то можна припустити, що більшість грипових випадків в Україні спричинені цим вірусом», - відзначено у повідомленні.

Найавторитетніша організація з охорони здоров’я у світі відзначила зростання захворювань на грипоподібні інфекції та запалення легень в Західних областях України, а також в Києві.

За даними WHO, в реанімаціях перебуває 235 українців із близько 250 тисяч осіб, що захворіли.

«Як і всюди, WHO наполегливо рекомендує швидке застосування антивірусних ліків oseltamivir чи zanamivir (це назви активних речовин, що продаються під брендом «таміфлю» та «реленза» - УНІАН) для пацієнтів, які відповідають критеріям, навіть за відсутності позитивного лабораторного тесту інфекції H1N1«, - відзначено у повідомленні датованому 3 листопада.

Група експертів WHO розпочне роботу у Львівській області, де було зафіксовано найбільшу кількість смертей серед уражених вірусом.

Двоє вірусологів вже почали роботу в Національному центрі дослідження грипу та в лабораторіях Центральної санітарно-епідеміологічної станції в Києві.

«Багато питань потребують відповіді. Епідемія в Україні може продемонструвати, як вірус буде себе вести в північній півкулі під час зимового періоду, особливо в умовах стану здоров’я типових для Східної Європи», - відзначено у повідомлені.

WHO відзначила, що не рекомендує сусіднім державам закривати кордони з Україною, оскільки практика свідчить, що такі заходи не зупиняють подальше поширення вірусу.

Як повідомляв УНІАН, вчора в Україні розпочали роботу 9 експертів WHO, які прибули до країни на запрошення українського уряду, котрий сподівається, що міжнародні експерти допоможуть з’ясувати причину масових захворювань та смертей в Україні.

Довідка УНІАН. Українські власті спочатку пояснювали масові смертельні випадки в західних областях, інформація про які почала з’являтися в середині минулого тижня, пневмонією та ускладненнями від сезонного грипу.

30 жовтня Міністерство охорони здоров’я заявило про початок епідемії грипу в Україні, а уряд оголосив трьохтижневий карантин в 9-ти областях Західної України.

Водночас станом 3 листопада у хворих підтверджено 14 випадків захворювання на A/H1N1.

За даними міністерства, кількість хворих з четверга минулого тижня по понеділок поточного зросла у 8 разів до понад 250 тисяч, госпіталізованих у 15 разів до 15 тисяч, а кількість людей в реанімаціях в 3 рази до 170 чоловік.