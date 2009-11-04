10 областей України наближаються до епідемічного порогу

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що в 10 областях України захворюваність на грип наближається до епідемічного порогу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на селекторній нараді з керівниками регіонів з питань запобігання поширенню інфекційних захворювань.

«Області, які наближаються до епідемічного порогу, і в яких необхідно здійснювати всі протиепідемічні заходи – це Вінницька Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська, Луганська, Одеська, Полтавська, Сумська, Чернігівська», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, сьогодні на засіданні уряд має розглянути питання про введення карантинних заходів в цих областях, в тому числі – заборону на проведення масових заходів, припинення навчальних процесів в навчальних та дитячих закладах.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що в 9-ти регіонах все ще спостерігається перевищення епідемічного порогу. Зокрема, у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій областях та в місті Києві.

Глава уряду також додала, що в АРК, Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Черкаській областях та в місті Севастополі залишається «відносно благополучна епідситуація». «В цих областях поки ще немає загрози наближення до епідемічного порогу», - повідомила Ю.ТИМОШЕНКО.