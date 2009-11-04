У Києві епідпоріг захворюваності на ГРВІ та грип був перевищений вже 1 листопада

У Києві захворюваність на грип та гострі респіраторні захворювання станом на 1 листопада перевершила епідпоріг на 13,9%.

Про це УНІАН повідомили у Київській міській санітарно епідеміологічній службі.

За даними епідмоніторингу, подолання епідпорогу відбулося протягом 44-го тижня року, тобто з 26 жовтня по 1 листопада. В цей час захворюваність на грип та ГРВІ зросла на 43,3%, перехворіло 26 тис. 450 осіб.

Серед дорослих захворюваність зросла в 1,8 рази, серед дітей - на 21% (захворіло 13 тис. 130 осіб).

Летальних випадків у столиці не зареєстровано.

При проведенні лабораторних досліджень виявлено аденовіруси - 20,5%, віруси парагрипу - 5,1%.

За 2 листопада діагноз грип та ГРВІ встановлено 10 тис. 890 особам. Захворюваність в 2,4 рази вища за аналогічний день попереднього тижня. Дорослих захворіло 6 тис. 775 осіб, що в 3,2 рази більше, ніж 26 жовтня (2 тис. 62 хворих), захворюваність серед дітей зросла в 1,7 раза, захворіло 4 тис. 115 осіб. Захворюваність серед школярів зросла в 1,9 рази – до 1 тис. 737 осіб. Госпіталізовано 16 осіб, у тому числі 10 дітей, летальних випадків не зареєстровано.

Фахівці Київської СЕС прогнозують подальше зростання захворюваності на грип та ГРВІ в місті.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня головний державний санітарний лікар Києва Олександр ПОНОМАРЕНКО заявив, що у столиці зафіксовано 16 тис. 763 хворих на ГРВІ, що на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року. За його словами, очікується, що столиця подолає епідпоріг (хворих буде понад 23 тисячі 250 осіб) до понеділка, 2 листопада.

2 листопада мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на засіданні оперативного штабу по протидії розповсюдженню грипу, резюмуючи представлену інформацію, сказав: «Епідемічний поріг не пройдено в Києві, жодного випадку захворювання на грип немає: ні на небезпечний «свинячий» грип, ні на звичайний».

Перший заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА тоді повідомила: «Лабораторними дослідженнями жодного випадку підтвердження грипу – просто грипу - не виявлено».