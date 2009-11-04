Прикарпаття: з початку епідемії від вірусної пневмонії померли 15 осіб

В Івано-Франківській області від вірусної пневмонії померли уже 15 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на селекторній нараді повідомив голова Івано-Франківської облдержадміністрації Микола ПАЛІЙЧУК. За його словами, сьогодні вночі двоє людей, які перебували у реанімації в Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні, померли, а також померла 53-річна лікарка у Калуcькому районі. М.ПАЛІЙЧУК зазначив, що лікарка тільки вчора звернулася за меддопомогою і вже до ранку померла.

М.ПАЛІЙЧУК також повідомив, що в області захворіло на грип і ГРВІ 64 368 осіб, госпіталізовано за добу 4 209 хворих. За його словами, станом на ранок в реанімації перебуває 52 особи, з них 12 - у тяжкому стані, 9 - на штучній вентиляції легень, а четверо - у критичному стані.