В Україні померло троє із 14 хворих на «каліфорнійський» грип

Головний санітарний лікар України Олександр БІЛОВОЛ заявляє, що в Україні померло троє з 14 хворих на «каліфорнійський» грип.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.БІЛОВОЛ повідомив сьогодні на селекторній нараді прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з керівниками регіонів з питань запобігання поширенню інфекційних захворювань.

«На цю хвилину встановлено 14 хворих на «каліфорнійський» грип, троє з яких померло», - сказав О.БІЛОВОЛ.

Водночас головний санітарний лікар не уточнив, в якому стані знаходяться інші 11 хворих на «каліфорнійський» грип.

Згідно із інформацією О.БІЛОВОЛА, на першу годину ночі 4 листопада в Україні зареєстровано 478,454 тисяч випадків захворювання на грип та ГРВІ. З початку епідемії в Україні від ускладнень внаслідок грипу померла 81 особа, зокрема – 3 вагітні і 3 дітей.