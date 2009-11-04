Львівщина: за добу хворих на грип і ГРВІ зросла на понад 10 тисяч

У Львівській області за добу кількість хворих на грип та ГРВІ зросла на 10,125 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Львівської обласної державної адміністрації.

З 19 жовтня до 4 листопада, за інформацією Головного управління охорони здоров’я Львівської ОДА, станом на 7.00 кількість хворих на грип і ГРВІ у Львівській області становить 116,239 тис. осіб (з них діти до 14 років – 53 827, дорослі – 62 412).

Кількість госпіталізованих становить 3 179 осіб (діти до 14 років – 1336, дорослі – 1843).

Померло 40 осіб (діти до 14 років – 2, дорослі – 38).

Показник захворюваності на Львівщині становить 464,24 на 10 тисяч населення.

Станом на 12.00 3 листопада кількість хворих була 106,112 тис. осіб.