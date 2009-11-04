Викрито посадовців, які порушили тендер на закупівлю інсулінів

У Житомирській області працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили посадовців, які порушили тендерні процедури при закупівлі інсулінів.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України.

За інформацією правоохоронців, викрито осіб тендерного комітету комунального підприємства, котрі в березні цього року, у порушення Положення про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти, до розкриття тендерних пропозицій, без участі представників – учасників торгів, провели ознайомлення з тендерними пропозиціями щодо закупівлі лікарських препаратів (інсулін та його аналоги) на загальну суму 8,7 мільйона гривень.

У подальшому згадані посадові особи підробили протокол засідання тендерного комітету (фактично не проводилося), на підставі якого було незаконно відмінено торги та змінено процедуру закупівлі вказаних препаратів.

Прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.