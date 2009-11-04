Неправильне застосування препарату «Таміфлю» - згубне для організму

Препарат «Таміфлю» необхідно використовувати лише після консультації з лікарем, оскільки його неправильне застосування може бути дуже небезпечним для організму людини.

Таке переконання в інтерв’ю УНІАН висловив заступник головного державного санітарного інспектора Польщі Ян ОРГЕЛЬБРАНД.

Він відзначив, що цей препарат можна стосувати до 48 годин від моменту зараження вірусом, наголосивши, що не можна «зловживати» із його застосуванням.

«Надто часте застосування призводить до того, що вірус перестає на нього реагувати, що є дуже небезпечним. Адже якщо вірус звикає до препарату, то вже немає чим лікувати грип...», - сказав він.

Я.ОРГЕЛЬБРАНД також підкреслив, що немає сенсу застосувати лік після двох днів від появи вірусу в організмі.

«Більше того, застосування після 48 годин призводить лише до того, що вірус виробляє на цей препарат «імунітет»», - сказав він.

Директор департаменту з питань ліків та фармацевтики Міністерства охорони здоров’я Польщі Артур ФАЛЕК сказав УНІАН, що Таміфлю - це найсильніші на сьогодні ліки від грипових інфекцій, зауваживши, що ним можна лікувати не лише так званий “каліфорнійський” грип.

За його словами, цей препарат використовували у Польщі для лікування як хворих на A/H1N1, так і на звичайний грип.

А.ФАЛЕК також відзначив, що неправильне застосування Таміфлю може більше нашкодити, ніж помогти хворому. Він закликав застосувати препарат виключно після консультації із лікарем.

«Якщо ми хочемо зберегти ефективність цього лікування, то не треба ним зловживати, воно має бути під контролем лікарів», - сказав він.

Представник міністерства зауважив, що є багато ліків, крім Таміфлю, якими можна ефективно лікувати грипові інфекції.

Як повідомляв УНІАН, вночі 2 листопада до міжнародного аеропорту «Бориспіль» зі Швейцарії прибув літак АН-12 з вантажем противірусного препарату “Таміфлю” в кількості 300 тис. упаковок. Уряд має намір у найближчі три тижні придбати ще 700 тис. упаковок препарату проти грипу «Таміфлю».