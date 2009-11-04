Перед вакцинацією проти грипу А/H1N1 проведуть дослідження?

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила вченим провести додаткові наукові дослідження перед ухваленням рішення про проведення вакцинації проти «каліфорнійського» грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення Ю.ТИМОШЕНКО дала сьогодні на селекторній нараді з керівниками регіонів з питань запобігання поширенню інфекційних захворювань.

«Є різні підходи. З усіх країн світу тільки 6 країн проводять вакцинацію. І тут ще є питання, щодо яких потрібно додатково порадитися з вченими», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, вакцини проти сезонного грипу в Україні є і можна роботи щеплення.

У свою чергу, міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО наголосив, що вакцинацію проти «каліфорнійського» грипу можна починати тільки після завершення процесу реєстрації відповідних вакцин.

«Але рішення про необхідність проведення вакцинації проти «каліфорнійського» грипу має бути ухвалено в найкоротший термін Міністерством охорони здоров’я, головним санітарним лікарем, Академією медичних наук, бо інформація з посольств свідчить, що на сьогодні це є головний медичний засіб проти грипу А/H1N1», - сказав він.

У свою чергу, міністр охорони здоров’я Василь КНЯЗЕВИЧ повідомив, що зараз в Україні процедуру реєстрації проходить одна вакцина проти «каліфорнійського» грипу.

«Проти сезонного грипу у нас зареєстровано 6 вакцин. В процесі реєстрації – одна вакцина, і вчора на реєстрацію надішли документи ще на російську вакцину. Росія заявляє про намір започаткувати вакцинацію з 7 листопада», - пояснив він.

За словами головного санітарного лікаря Олександра БІЛОВОЛА, рішення про вакцинацію проти «каліфорнійського» грипу ухвалили 6 країн світу. «Почалася вакцинація, але, на жаль, є негативні дані по Швеції та Данії», - додав він.