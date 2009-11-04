На Тернопільщині - зменшення захворюваності на грип та ГРВІ

На Тернопільщині почала зменшуватися кількість звернень від хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.

Як повідомив під час прес-конференції заступник начальника управління охорони здоров’я обладміністрації Віктор ОВЧАРУК, учора за допомогою до медиків за добу звернулося 2,98 тис. жителів, тоді як день перед тим цей показник становив 3,5 тис. “Починається, можливо, спад”, – висловив сподівання В.ОВЧАРУК.

Загалом, за його даними, станом на 8 год. 4 листопада в області зафіксовано 48,724 тис. звернень громадян до медиків з симптомами захворювань на грип та ГРВІ. З них 25,962 тис становлять звернення дорослих, 22,762 тис – дітей.

Госпіталізовано 2,759 тис осіб, з них 1,514 тис дорослих, 1,156 тис дітей, 88 вагітних. Кількість тяжкохворих у реанімаційних відділеннях зменшилась з 56 (станом на 8 год. 3 листопада) до 49. “Зменшилося за рахунок видужання дорослих”, – уточнив В.ОВЧАРУК. Разом з тим, серед тяжкохворих залишається семеро дітей, 11 вагітних та 31 дорослий.

Показник захворюваності, за його даними, зріс до 447 тис на 10 тис. населення, тоді як учора станом на 8 год. він становив 401,2 на 10 тис населення.

Кількість померлих від ускладнень, спричинених грипом, становить 16 осіб.

У Тернополі ж, як повідомили в прес-службі міської ради, інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ та грип продовжує зменшуватися. Станом на 8 год. 4 листопада він склав 318,09 на 10 тис. населення (станом на 3 листопада було 330 випадків на 10 тис. населення).

За вчорашній день із симптомами ГРВІ у лікувальні заклади Тернополя госпіталізовано 39 людей, з них – 5 дітей та 3 вагітні жінки. У тяжкому стані перебуває 13 осіб, з них - 1 дитина та 4 вагітних. Летальних випадків не зафіксовано. Загалом станом на 8 год. 4 листопада у лікувальних закладах міста знаходиться 506 громадян.