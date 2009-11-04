На Волині кількість звернень до медиків зросла на 5,4 тис.

14:51, 04 листопада 2009
Країна
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У Волинській області за добу кількість зареєстрованих викликів зросла на 5,4 тисячі. Станом на сьогоднішній ранок зареєстровано 34 358 випадків захворювання на грип та ГРВІ проти вчорашніх (станом на 17.00 год. ) 28 944 тис. Кількість хворих на 10 тис. населення становить 332,4, вчора - 280 осіб. Померло четверо людей.

Як повідомила заступник начальника обласного управління охорони здоров’я Марія ГОГОША, госпіталізовано 1 509 людей, з них 714 – дорослих, 795 – дітей. На стаціонарному лікуванні перебуває 1026 осіб, з них 525 дорослих, 474 дитини.

За словами М.ГОГОШІ найгірша ситуація із захворюваннями на грип та ГРВІ в містах Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському. Натомість стабільна ситуація з невеликою кількістю захворювань спостерігається у північних районах Волинської області, зокрема Камінь-Каширському, Маневицькому. Також вона повідомила, що в область уже надійшло 4,3 млн. грн. на медикаменти, очікується ще надходження коштів, оскільки волинські медики зверталися про виділення близько 15 млн. грн.

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