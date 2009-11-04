На Черкащині госпіталізовано чоловіка з підозрою А/H1N1
14:56, 04 листопада 2009Країна
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Повернувся в Умань з Києва
У місті Умань Черкаської області госпіталізовано чоловіка з підозрою на захворювання на “каліфорнійський” грип.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Черкаської облдержадміністрації Олександр ЧЕРЕВКО на всеукраїнській селекторній нараді з питань запобігання поширенню інфекційних захворювань.
За його словами, чоловік повернувся в Умань з Києва, де працював. Вже в Умані він відчув себе зле і звернувся до лікарів.
За попередніми даними, лікарі діагностували в хворого грип А/H1N1. Зараз діагноз уточнюється.
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