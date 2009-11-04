Івано-Франківськ збирає кошти на боротьбу з епідемією
15:02, 04 листопада 2009Країна
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Відкрито благодійний рахунок
Івано-Франківська обласна державна адміністрація відкрила благодійний рахунок для збору коштів на фінансування заходів боротьби з епідемічної ситуацією, котра склалася внаслідок захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в області.
Про це УНІАН повідомив прес-секретар голови ОДА Ігор МАРКОВСЬКИЙ.
Реквізити благодійного рахунку:
Івано-Франківська обласна державна адміністрація
ЄДРПОУ 20567921 в ГУДКу в Івано-Франківській області, р/р 37115048000331 МФО 836014.
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