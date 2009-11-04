Івано-Франківськ збирає кошти на боротьбу з епідемією

Відкрито благодійний рахунок

Івано-Франківська обласна державна адміністрація відкрила благодійний рахунок для збору коштів на фінансування заходів боротьби з епідемічної ситуацією, котра склалася внаслідок захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в області. Про це УНІАН повідомив прес-секретар голови ОДА Ігор МАРКОВСЬКИЙ. Реквізити благодійного рахунку: Івано-Франківська обласна державна адміністрація ЄДРПОУ 20567921 в ГУДКу в Івано-Франківській області, р/р 37115048000331 МФО 836014.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter