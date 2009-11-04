В Україні 3967 хворих на грип і ГРВІ серед військових

Президент України Віктор ЮЩЕНКО повідомив, що на даний момент в Україні зареєстровано 3967 хворих на вірусні захворювання серед військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив сьогодні під час зустрічі з керівниками збройних формувань.

Серед цієї кількості хворих – у 190 виявлено пневмонію і в 4 - вірус штаму A/H1N1. У зв’язку з чим В.ЮЩЕНКО закликав керівництво Міноборони провести негайні консультації з керівництвом Міністерства охорони здоров’я та інших медичних закладів для проведення ефективного лікування військових.