Навколо епідемії грипу в Україні є “штучне нагнітання”

Президент Центру соціальних досліджень "Софія" Андрій ЄРМОЛАЄВ вважає, що в ситуації з епідемією грипу в Україні є “штучне нагнітання”.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів.

Політолог зазначив, що “дуже дивно” виглядає розгубленість влади стосовно тлумачення інфекцій, які окрім грипу відстежуються в Західних областях України.

“Як на мене, насправді, чогось невідомого сьогодні з цими вірусами немає, лікарі свідчать про те, що є і тестування, і на міжнародному рівні всі ці епідемічні процеси давно відслідковуються. Тому в цьому є якесь штучне нагнітання, оскільки за законами управління масовою психологією ми бачимо, що відбувається серйозна інформаційна маніпуляція з приводу реальних проблем”, - сказав він.

Водночас А.ЄРМОЛАЄВ зазначив, що Україна дійсно переживає епідемію і до цього треба серйозно ставитися, оскільки є вже і трагічні випадки, проте неприпустимо спекулювати на цій проблемі.

“Поведінка влади мене дуже дивує і на сьогодні вже і насторожує”, - сказав він.

“У мене відчуття, що є епідемія і є якась режисура стосовно цієї епідемії”, - додав А.ЄРМОЛАЄВ.