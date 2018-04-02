Рятуємося часником

Часник - унікальна овочева культура, відома з давніх часів не тільки як прекрасна приправа до будь-якої страви, але і як чудовий лікарський засіб. Ще в Давньому Єгипті вважали, що часник має зміцнюючі властивості. У Стародавній Греції і Римі були упевнені, що він додає воїнам хоробрості, а в Китаї часником лікували захворювання органів дихання, травлення, використовували при епідеміях чуми і холери. Російські лікарі дотримувалися думки, що часник є ліками від отрути, укусів змій, інфекційних захворювань, чуми.

Це прекрасний профілактичний засіб від багатьох, в першу чергу, застудних захворювань. Але механізм його дії довгий час був невідомий. Розкрити секрет цієї рослини вдалося докторові Девіду Мірельману з Інституту медицини в Єрусалимі. Виявляється, часник надзвичайно багатий алліцином - особливою речовиною, яка буквально "пожирає" величезну кількість хвороботворних мікробів в організмі людини. Часник повністю нейтралізує так звані "вільні молекули", які є джерелом постійної інфекції. Крім того, він бореться із захворюваннями жовчних проток і дизентерією.

Тому професор Мірельман настійно рекомендує всім ввести в свій щоденний раціон 10-15 грамів часнику. І якщо цибуля здатна нашкодити слизистій оболонці шлунку, викликаючи в нім паління, то часник, як говорить професор Мірельман, можуть їсти навіть люди з виразкою, тому що особливі ферменти в шлунку швидко нейтралізують цю властивість часнику, і паління ми відчуємо тільки в роті.

У цибулинах часнику містяться ефірні і жирні олії, глікозид аллін, вітаміни групи В і С, вуглеводи, магній, кальцій, фосфор, хлор, йод і інші мікроелементи, а також фермент лізоцим і, звичайно, фітонциди, які мають надзвичайно високу біологічну активність.

Часник має здатність знижувати тиск, нормалізує обмін речовин, допомагає виведенню надлишку холестерину, тому його застосовують для лікування гіпертонічної хвороби і атеросклерозу. У медицині Тибету використовують настоянку часнику як загальнозміцнюючий, а також профілактичний засіб від безлічі захворювань. Ви, напевно, пам`ятаєте, яка популярна була часникова горілка і в нашій країні.

У наш час в часнику виявлено більш як сто хімічних сполук. Він містить селен, германій, цинк, які ефективно допомагають запобігти виникненню і розвитку раку. Це справді чарівна рослина лікує злоякісні пухлини шлунку, молочної залози, прямої кишки і жовчного міхура. При цьому використовується екстракт старого часнику, оскільки він ефективніший.

Завдяки сульфідним компонентам, які містяться в часнику, гинуть стафілококи, дизентерійна паличка, шкідливі грибки, розсмоктуються тромбоцити і згустки крові. Часникова терапія з успіхом застосовується і при таких захворюваннях, як катаракта, артрит, діабет, хвороба коронарних артерій і серця, стенокардія і інше. Часник допомагає позбавитися зубного болю, бородавок, позбавляє фурункулів, прищів. Словом, оспівувати цю справді чарівну рослину можна нескінченно.

Часник містить аспириноподібні речовини алліцин і адонізит, здатні розріджувати кров і запобігати тромбоутворенню. Дослідники із США і Колумбії знайшли в цибулі і часнику речовину, що перешкоджає збільшенню тромбоцитів в крові і що не руйнується при кип`яченні.

Відвар з часнику. У емальовану каструлю влити одну склянку з чвертю води і, коли вона закипить, додати четверту частину чайної ложки крупно нарізаного часнику. Прокип`ятити протягом 5 хвилин на слабкому вогні, потім зняти з вогню, накрити кришкою і остудити протягом 45 хвилин. Відвар процідити і пити по півсклянки при запаленні дихальних шляхів, бактерійній і вірусній інфекціях.

Холодний екстракт. Змішати в міксері протягом декількох секунд 6-8 подрібнених зубчиків часнику і 2 склянки холодної води. Настояти протягом ночі, злити і приймати в тих же випадках, що і відвар часнику.

Часникові інгаляції. Розтовкти декілька зубчиків часнику, покласти в маленьку каструлю з товстим дном, залити склянкою води і тримати протягом 20 хвилин на слабкому вогні. У злегка остуджений чай додати чайну ложку лимонного соку і перемішати. Потім сісти в крісло, поставити каструлю на коліна і накритися ковдрою. Дихати над парою, поки чай не остигне. Хороші такі інгаляції для лікування захворювань верхніх дихальних шляхів і грипу.

Сік. Віджати на ручній соковижималці декілька зубчиків часнику, додати рівну кількість 90%-го спирту і 10-кратну кількість кип`яченої води. Використовують сік проти стійких інфекцій і грибкових уражень, нечутливих до лікарських препаратів.

Часникова олія. Подрібнити 1-3 головки часнику, одержана маса повинна заповнити 3/4 склянки. Потім перекласти часник в широку емальовану миску і додати поволі, тонкою цівкою, постійно помішуючи, 3/4 склянки оливкової або соняшникової олії. Закрити суміш скляною кришкою або плівкою і поставити на 10 днів на сонячне світло. Щодня 2-3 рази в день її необхідно перемішувати, а на 11-й день відфільтрувати і додати 2-3 краплі евкаліптової олії або гліцерину. Готову олію перелити в пляшку з темного скла з щільною пробкою і зберігати в холодильнику. Перед використанням підігрівати його до 30-32 градусів С в чайній ложці на плиті або над полум`ям пальника. Якщо крапнути таку олію на руку, не відчувається ні тепла, ні холоду. Свою активність олія зберігає протягом трьох місяців. Використовують її при захворюваннях вух, кандидозі, інфекціях порожнини рота, висипі і легких опіках.

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